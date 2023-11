EJ, Obiena, 4 pa labo-labo sa 2023 PSA Athlete of the Year

BIBIGYANG parangal ng Philippine Sportswriters Association (PSA) ang mga top performer sa Philippine sports sa patapos ng taon sa tradisyonal na Gabi ng Parangal sa Enero 29 sa Diamond Hotel sa Ermita, Manila.

Pangungunahan nina Asian Games gold medal winners Ernest ‘EJ’ Obiena, Margarita ‘Meggie’ Ochoa, Annie Ramirez, at Gilas Pilipinas ang mahabang listahan ng mga kikilalanin ng pinakamatagal na media organization sa bansa na pinamumunuan ng presidente na si Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star.

Ang apat, kasama ang Filipinas football team, ang nag-aagawan para sa prestihiyosong Athlete of the Year.

Ang ginintuang rekord ni Obiena sa pole vault, ang dalawang tagumpay nina Ochoa at Ramirez sa jiu-jitsu, at ang epikong martsa ng Gilas upang mabawi ang trono ng basketball sa Asya, ang nanguna sa apat na ginto, dalawang pilak, at 12 tansong medalya sa pagtatapos ng bansa sa ika-17 puwesto sa pang-19 na edisyon ng Asiad sa Hangzhou, China, pinakamataas na puwesto ng bansa sa quadrennial sportsfest mula noong ika-14 sa Hiroshima, Japan 29 taon na ang nakararaan.

Ang PH booters sa kabilang banda, gumawa ng kasaysayan kasunod ng ‘binyag’ sa FIFA Women’s World Cup sa New Zealand, sa isang kampanya na naging mas ‘di-malilimutan kasunod nang nakamamanghang 1-0 na tagumpay laban sa host country sa pamamagitan ng pambihirang goal ni Sarina Bolden.

Sa isang taon na walang katulad sa kasaysayan ng palakasan ng Pilipinas, ang Asiad at Southeast Asian Games – kasama ang kanilang mga katapat na Para Games – parehong mga ginanap sa isang taon ng kalendaryo kasunod ng mga pagsasaayos sa pagho-host ng apat na pangunahing pagpupulong dahil sa pandemya, ang tumitiyak sa isang Star-studded Awards Night dalawang buwan mula ngayon.

Inaasahang dadalo ang nangungunang dalawang opisyal ng palakasan sa bansa na sina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham Tolentino sa pormal na gawain at mamuno sa lokal na komunidad ng palakasan sa pagbibigay parangal sa pinakamahusay na manlalaro sa taong 2023.

Bukod sa Athlete of the Year, iba pang parangal na ibibigay ng mga sports editor at manunulat mula sa iba’t ibang broadsheet, tabloid, at online sites na bumubuo sa PSA membership ay ang mga sumusunod:

Lifetime Achievement Award, Executive of the Year, President’s Award, National Sports Association (NSA) of the Year, Mr. Basketball, Ms. Volleyball, Ms. Football, at ang Tony Siddayao Awards.

Ang mga Major Award at citation sa mga atleta, opisyal, at entity na nagtagumpay sa kani-kanilang sports ang kukumpleto sa mga pararangalan.

(Lito Oredo)