Dedma kina Donny, Daniel, Ruru: Joshua bet kalampungan ni Pokwang

Aliw ang paandar ng Idea First Company kina Pokwang at Eugene Domingo, ha!

May tanong nga sa kanilang dalawa, na pinapili sila kung sino ang mas bet nilang maging partner sa isang May-December affair na tema ng pelikula.

Ang pagpipilian nilang dalawa ay sina Daniel Padilla, Joshua Garcia, Ruru Madrid, Miguel Tanfelix, Donny Pangilinan.

Si Eugene, may paandar na akala niya ay siya ang bata sa May-December affair.

“Ah…ako ‘yung matanda? Akala ko ako ‘yung bata!” sey ni Eugene.

At si Pokwang, siyempre nahirapang pumili.

“Ang hirap naman! Sige na, si Joshua Garcia nal ang. Choosy yarn?” sagot ni Pokwang.

Oh, ‘di ba? Si Joshua ang bet na bet ni Pokwang na makalampungan sa harap ng kamera.

Dedma siya kina Daniel, Donny, Miguel, Ruru, ha!

Well, sina Pokwang at Eugene nga ang mga bida sa pelikulang ‘Becky & Badette’ na entry sa 2023 Metro Manila Film Festival. At base sa trailer nila, may kinalaman sa mga nangangarap mag-artista o mga ekstra, ang tema ng pelikula nila.

Well… (Dondon Sermino)