Ced Domingo kulang werpa, kampo taob sa Thai volleyball

BULILYASO ang ‘binyag’ ni Celine ‘Ced’ Domingo sa Women’s Volleyball League Thailand nang bumalandra ang Nakhon Ratchasima Huione QminC Cat Devil kontra Diamond Food Fine Chef-Air Force, 22-25, 19-25, 19-25, Linggo sa Nimitbut Sports Center sa Bangkok.

Hindi gaanong nag-init sa loob ng taraflex court ang 24-anyos na middle blocker at 2023 Premier Volleyball League Invitational Conference MVP nang masilayan lang sa first set saka nababad na sa bench.

Kita sa Pinay belle ang pangangapa pa sa laro ng mga teammate daan para ‘di na ibalik sa game ang produkto ng Far Eastern University Lady Tamaraws na kasamang foreign player sina Briana Holman ng US at libero Kotoe Inoue ng Japan.

Nakatakdang sumabak muli ang defending champions Nakhon Ratchasima sa Miyerkoles laban sa Nakornnont. Patuloy na ginagabayan ang Cat Devil ni dating Creamline Cool Smashers at Ateneo Blue Eagles coach Tai Bundit.

Naging malaking tulong si Domingo sa Creamline upang magwagi ng apat na kampeonato sa PVL bago dumayo sa Thai volley.

(Gerard Arce)