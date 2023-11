Bullet Train para sa ‘Bicol Express’

Isa sa mga mainit na usapin ngayon ay ang tungkol sa mga nabinbing mga proyekto ng gobyerno—mga flagship transport infrastructure projects na ginhawa sana ang hatid sa ating mga kababayan.

At isa na nga rito ang Bicol Railway Project o “Bicol Express.”

Bakit po ba natetengga ang mga proyekto? Nangyayari po ito dahil sa kinakapos o kapag walang pondo ang proyekto. Dito sa Bicol Express, kaya nabinbin kasi sa kasamaang palad ay hindi umusad” yung mga Chinese funding na Official Development Assistance (ODA) noong termino ni dating Pangulong Duterte.

Kaya kamakailan lang sinabi ng Department of Transportation (DOTr) na ikinukonsidera na ang Japan, India at South Korea bilang posibleng ODA financial source para sa P141.79 bilyong South Long Haul Railway o Bicol Express project ng Philippine National railway (PNR), at dalawa pang transport projects na inumpisahan ng Duterte presidency.

Ito’y matapos bawiin noong nakaraang buwan ang ating official request para sa Chinese funding para sa tatlong projects na ito, kasama ang sa Bicol Express.

Ang Bicol Express at ang Mindanao Railway at Subic-Clark Railway ay bahagi ng 197 flagship infrastructure projects ng pamahalaan.

Ngayong isinuko na ang proposed Chinese component sa mga nabanggit na proyekto, ang disenyo ng proyekto ay kailangang gawin ng magiging bagong financier. At kung ang Tokyo ODA ang hahawak ng proyekto, puwede na rin siguro nating hilingin sa mga Japanese na ipagdisenyo at ipagtayo tayo ng bullet train sa halip na ordinaryong railway na tatakbo mula sa kamaynilaan hanggang sa amin sa Bicol.

Batid naman ng lahat na ang Japan ay kilala sa network ng kanilang mga Shinkansen bullet train na may top speed na 320 kilometers (km) per hour. Ang mga tren na ito ng Japan ay tumatakbo sa mga isla ng Hokkaido Honshu at Kyushu. Tinawag nga silang bullet train dahil sa taglay nilang bilis at sa kanilang aerodynamic bullet shape o hugis bala.

Kapag nagkataon ang Bicol Express ang magiging kaunaunahan na bulletin train sa Southeast Asia. Ito rin ang magiging crowning glory ng “Build Better More” (BBM) transport modernization program ni Pangulong Marcos.

Mantakin nyo, sa takbo na 320 km kada ora, mga 90 minutes o isa’t kalahating oras na lang ang biyahe papuntang Bicol, kaysa ngayong mga 12 oras o kalahating araw patungo sa aming rehiyon.

Ang Japan, ayon mismo kay DOTr Secretary Jaime Bautista, ay may 150 taon ng karanasan sa rail development kung saan nakapagtayo na ng 30,000 km ng riles na may 25 bilyong mananakay o pasahero kada taon.

Bukod pa sa eksperto ang mga Japanese sa pagtatayo ng superfast trains, napaka-ideal pa na ang Tokyo ang magpondo ng proyekto para sa Bicol Express dahil meron silang sterling record sa pagpopondo ng mga flagship projects ng ating bansa partikular sa sector ng transportasyon.

Mismong si Secretary Bautista ang nagsabi na makukumpleto sa tamang iskedyul ang siyam na Japan-funded flagship projects sa bansa na nagkakahalaga ng P1.315 trillion combined, at kinabibilangan ng ambisyosong Metro Manila Subway at apat pang railway projects.

Plus points pa ang ibinigay na commitment at suporta ni Prime Minister Fumio Kishida para sa ating transport modernization program, magmula pa noong 2018 na foreign affairs secretary pa at si Ginoong Duterte pa ang ating Pangulo.

Muling inihayag ni Prime Minister Kushido ang supporta nya at ng Japan sa transportation modernization program natin nung bumisita sya sa Maynila nitong nakaraang linggo at nakipag meeting kay Pangulong Marcos sa Malakanyang. Ito ay suporta aniya sa BBM infrastructure program ng ating Pangulo.

Bukod sa magpapabilis ng di hamak ang tagal ng biyahe, magbibigay ang Bicol Express ng mas maraming aktibidad at mas maraming trabaho sa Bicol. Maeengganyo na ring umuwi ang mga Bicolano sa kanilang mga probinsya sa Region V at ma-de-decongest na rin ang Metro Manila. Kapag may bullet train na pa-Bicol, malaking bentahe ito para sa turismo at mga negosyo sa Kabikulan.

Malaki ang ating kumpiyansa na matutuloy na itong natenggang Bicol train project dahil si Pangulong Marcos ay muling pinaigting ang kanyang commitment sa public transport modernization natin.

Kami pong mga Bicolano ay natutuwa sa desisyon ng pamahalaan na muling isalang sa negotiating table ang overseas funding component ng Bicol Express, na isa sa mga flagship project na natengga bago bumaba sa puwesto si dating Pangulong Duterte matapos mabigo ang Manila at Beijing na makabuo ng kasunduan sa proposed ODA loan mula sa Chinese government.

Tiwala po tayong itong pinaplanong railway project ang magbibigay ng malaking boost sa ekonomiya at turista ng aming rehiyon, lilikha ng maraming trabaho at magiging dahilan para piliin ng aking mga kababayan na manatili sa aming lalawigan sa halip na makipagsapalaran at makipagsiksikan sa Metro Manila at iba pang urban centers para maghanap ng trabaho o pagkakakitaan.

Kung magiging bullet train itong Bicol Express ay napakalaking progreso po ang idudulot nito hindi lamang naman sa aming rehiyon kundi sa buong bansa. Hangad naming matuloy na ang proyektong ito at sana’y suportahan din ito ng lahat.