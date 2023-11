ITINANGHAL bilang overall champion ang Bicolano na ito sa nagdaang International KeiFei Bodybuilding Open Division 2023 na idinaos sa Tai’an Shandong, China.

Siya si Joseph Fernandes, 41-anyos mula sa Nabua, Camarines Sur.

Unang nakilala si Joseph bilang Mr. Philippines PFBB overall champion noong 2012 at mula noon ay itinuloy na niya ang kanyang hilig sa pagbubuhat at pagpapalaki ng katawan.

Isa rin sa nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa larangan na ito ang kanyang idolo na si Arnold Schwarzenegger dahil sa pelikula nito na ‘Pumping Iron’.

Talaga namang ang tagumpay niyang ito ay tanda ng ilan taon niyang pagsusumikap at dedikasyon! (Moises Caleon)