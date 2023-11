Nag-abot ng tulong pinansiyal sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ng broadcaster na si Juan Jumalon aka Johnny Walker sa Misamis Occidental.

Ayon kay Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) Executive Director Paul Guiterrez, personal niyang ibinigay kay Ginang Joreebel Jumalon at mga anak na sina Stephen Kyle at Kyla ang P350,000 na tulong pinansiyal mula kay Pangulong Marcos at Speaker Romualdez.

Tiniyak din ng PTFoMS official sa pamilya Jumalon ang hustisya sa pagkamatay ng broadcaster kung saan patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation.

Sa ngayon ay nasa P3.7 million na ang alok na reward para sa makapagbigay ng impormasyon sa ikaaaresto ng tatlong potensiyal na mga suspek sa pagbaril at pagpatay kay Jumalon noong November 5, 2023.

“After suddenly losing a breadwinner, it’s really difficult for a family to pick up the pieces and carry on with their lives,” sabi ni Romualdez. (Aileen Taliping/Billy Begas)