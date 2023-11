Bam Adebayo iniangas Miami Heat laban vs Atlanta Hawks

WALA ang dalawa sa top scorers ng team, binalikat ng 26 points, 17 rebounds ni Bam Adebayo at career-high 20 points ni rookie Jaime Jaquez Jr. ang Miami tungo sa 117-109 win laban sa Atlanta Sabado ng gabi.

Nakaka-apat na sunod na panalo na ang Heat sa 78th NBA 2023-24 regular season game sa Philips Arena sa Georgia para parehasan ang rekord ng biktima sa 5-4.

Unang laro na wala si Tyler Herro, inabot ng sprained right ankle sa 108-102 win sa Memphis noong Miyerkoles at hanggang dalawang linggong mawawala. Personal reasons ang nilistang dahilan ng pagliban ni Jimmy Butler.

Kung saan-saan nanggaling ang puntos ng Miami: Kyle Lowry (17), Josh Richardson (season-high 16), Duncan Robinson (11).

“We have a lot of guys who have been chomping at the bit to get more minutes,” bida ni coach Eric Spoelstra.

Maagang kumaripas sa 41-24 lead pagkatapos ng first quarter ang Heat, inilayo sa 21 sa second at 63-52 sa half sa buzzer-beating 3 ni Jaquez.

Nangulit ng 14 points sa fourth quarter si Trae Young pero hindi naibalik ang Hawks.

Tumapos si Young ng 27 points, 11 assists, sumegunda ng 23 markers si Dejounte Murray.

(Vladi Eduarte)