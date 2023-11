Arvin Tolentino pakitang-gilas sa Batang Pier vs Elasto Painters

Mga laro sa Miyerkoles

(Ynares Center-Antipolo)

4 pm – Terrafirma vs Blackwater

8 pm – San Miguel Beer vs NLEX

Pasabog ng career-high 35 points si Arvin Tolentino para balikatin ang NorthPort sa 113-103 panalo kontra Rain or Shine sa Ynares Center sa Antipolo Linggo ng hapon.

Kinubra ng Batang Pier ang 2-0 card, sinamahan sa tuktok ng standings ng PBA Commissioner’s Cup ang Meralco. Nalublob sa 0-2 ang Elasto Painters.

Mula sa field ay 9 of 20 si Tolentino, 4/8 sa 3s at may 9 rebounds, 3 assists, 4 steals pa.

Solido rin ang 30 points, 21 rebounds, 7 assists ni import Venky Jois at 15 markers ni Joshua Munzon.

Mula sa 61-48 lead sa break, bumuka hanggang 80-61 ang bentahe ng NorthPort sa dulo ng third at hindi na nakapalag ang Painters.

Sumabay ng 32 points, 9 rebounds si DaJuan Summers pero kanya ang kalahati ng 16 turnovers ng RoS. May 15 points si Santi Santillan, 13-7-5 kay Andrei Caracut.

Eksaktong isang taon (Nov. 12, 2023) sa Antipolo venue rin, nilista ni Tolentino ang una niyang 30-point game (31) sa NorthPort sa 91-85 win din laban sa Terrafirma. Ang dating career-high ng Gilas hotshot ay 32 na kinubra kontra SMB noong Feb. 15 sa Governors Cup.

Ang iskor

NorthPort 113 – Tolentino 35, Jois 30, Munzon 15, Calma 11, Flores 10, Chan 5, Paraiso 5, Salado 2, Ayaay 0, Amores 0, Caperal 0, Yu 0.

Rain or Shine 103 – Summers 32, Santillan 15, Caracut 13, Nambatac 11, Belga 10, Demusis 5, Borbroan 4, Asistio 3, Norwood 3, Belo 3, Mamuyac 2, Clarito 2.

Quarters: 33-26, 61-48, 83-73, 113-103.

(Vladi Eduarte)