Alyssa Solomon MVP muli ng Shakey’s Super League

PILIT tinago ni Alyssa Jae Solomon ang emosyon nang kilalaning muli sa ikalawang sunod na pagkakataon na Most Valuable Players sa pagkarga sa National University na idepensa ang korona sa wakas ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) Collegiate PreSeason Conference Season 2 sa Rizal Memorial Coliseumsa Malate, Manila Sabado ng gabi.

Ang isa pang karangalan ang nagdiin sa 21-anyos, 6-2 ang taas na dalagang balibolista bilang isa sa astig na manlalaro hindi lang sa Lady Bulldogs kundi sa komunidad ng sport sa paliga ng Shakey’s Pizza Asia Ventures, Inc.

Siya rin ang tinanghal na Best Opposite Spiker, isang patunay sa kanyang kahandaan sa papasok na 86th University Athletic Association of the PhilippinesWomen’s Volleyball Tournament.

“Actually, nagulat ako nung sinabi na ako uli ang MVP kasi hindi ko talaga ine-expect gawa nung hindi naman ako satisfied sa naging performance ko,” bulalas ni Solomon, naging two-time Palarong Pambansa MVP rin at UAAP Best Opposite Spiker.

“Pero syempre, happy pa rin ako na nakuha namin ang championship and siguro ito na ang start pa-UAAP para makuha ulit namin yung gusto namin (korona),” sey pa ng manlalaro na dumamba ng 14 points sa 10 hits, 3 aces at 1 block nang kumpletuhin ang pagwalis sa best-of-3 Finals Game 2 kontra University of Santo Tomas, 25-17, 15-25, 25-20, 25-20.

Ang mga kakampi niyang sina Mhicaela Belen (First Best Outside Hitter) Camilla Lamina na Best Setter at Erin May Pangilinan na First Best Middle Blocker ang iba pang awardee sa NU.

Bahagi pa ng SSL Super Team sina Angeline Poyos (Second Best Outside Hitter) at Maria Bernadett Pepito (Best Libero) ng kapwa UST, at Lorene Toring ng pumang-apat na Adamson University (Second Best Middle Blocker).

Inoganisa ang torneo ng Athletic Events and Sports Management Group Inc. (ACES) sa pakikipagtulungan ng Commission of Higner Education at Philippine Sports Commission.

Ito ay mga pinandrinuhan ng Mikasa, Eurotel, Victory Liner, Summit Bottle Water, Peri-Peri Charcoal Chicken, R and B Milk Tea, Potato Corner, Rebel Sports, Converge ICT Solutions at Genius Sports.

(Lito Oredo)