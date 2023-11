Alekhine Nouri nangibabaw sa 7-in-1 Ozamis chessfest

KAMPEON si Fide Master Alekhine Nouri sa 7-in-1 Chess Team Festival Battle of the Philippine Champions na ginanap sa City Auditorium sa Ozamis nitong Sabado.

Nakipaghatian ng puntos ang 17-year-old woodpusher kay International Master Roderick Nava sa ninth at last round upang ilista ang 6.5 points at harbatin ang korona sa 10-player event na ipinatupad ang single round robin.

Sumegundo si IM Joel Pimental na may anim na puntos, kapareho ng third placer na si IM Richilieu Salcedo III.

Nagwagi rin sa tie break si FM Ellan Asuela (5.5pts.) kay GM Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr. (5.5), kaya nasikwat ang fourth habang fifth placer ang huli.

Maagang ipinaramdam ni Nouri ang lakas nang itulak ang mga panalo sa rounds 1,2 at 3 bago nakipaghatian ng puntos kay Antonio.

Kasalukuyang nakikipagtulakan pa ng piyesa si Nouri para sa Rapid category.

(Elech Dawa)