AC, Jeremy kapit-tuko sa Star Magic night

Nagbalik na nga ang ‘Tabing Ilog’ bilang isang musical.

Kamakailan nga ay naganap ang Star Magic Night ng ‘Tabing Ilog: The Musical’ (2023). Dinaluhan ito ng mga Star Magic artist gaya nina John Arcilla at Nikki Valdez.

Present din ang mga dating ‘Pinoy Big Brother’ housemates sa pangunguna ni Samantha Bernardo.

Sumuporta naman ang mga BGYO member na sina Mikki Claver at Nate Porcalla sa mga ka-miyembro nilang sina JL Toreliza at Akira Morishita na gumaganap na Rovic sa musical.

Magkasama at hindi mapaghiwalay sina Jeremy Glinoga at AC Bonifacio mula sa holding area hanggang sa manood sila ng preview ng ‘Tabing Ilog: The Musical.’

Napaisip nga ang iba kung may relasyon na ba ang dalawa. May mga nagtatanong din kung nanliligaw na ba si Jeremy kay AC o close friends lang talaga sila?

Very professional at wala namang nangyaring tensyon nang magkita sina AC at ang sinasabing ex-boyfriend niya na si BGYO Nate.

Samantala, very entertaining at very now ang bagong story ng ‘Tabing Ilog’.

Puring-puri at todo ang palakpakan ang audience sa performance nina Sheena Belarmino bilang Eds at ang kapareha niyang si BGYO Akira na gumanap nga bilang Rovic.

Hanggang December 17, 2023 pa ang ‘Tabing Ilog: The Musical’ sa PETA Theater Center.

Mabibili naman ang tickets sa KTX.ph