3 bebot nasagip sa Sex Trafficker, Modelu modus nabisto

NAHARANG ng Bureau of Immigration (BI) ang tangka ng isang sindikato na mailusot ang tatlong Pinay na na-recruit nila bilang mga modelo pero gagawin lang na sex worker sa Taiwan.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, napigil ang tatlong biktima, kasama ang dalawang hinihinilang courier sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 bago sila makasakay ng Cebu Pacific Air flight papuntang Taipei.

Sinabi ni Tansingco na isinailalim ang limang pasahero sa karagdagang screening makaraang magbigay ang mga ito ng magkakaibang mga sagot sa tanong ng mga opisyal ng imigrasyon at dahil sa kabiguan nilang ipaliwanag ang layunin at itinerary ng kanilang paglalakbay.

“We commend our immigration officers for successfully foiling this attempt to traffic these women who were lured to make a living as sex workers. The incident is a clear case of human trafficking that the BI must combat to protect the well-being of Filipino women,” sabi ng BI chief.

Ayon sa immigration protection and border enforcement section (I-PROBES) ng BI, unang sinabi ng tatlong Pinay na mga freelance model sila na pupunta sila sa Taiwan para kumuha ng kurso na magtuturo sa kanila ng wikang Chinese.

Sa kalaunan ay inamin nila na na-recruit sila sa Facebook at pumayag sila sa alok na magtrabaho bilang mga short-time sex worker para sa mga dayuhang customer sa Taiwan.

Anila, ang kasama nilang dalawang courier ang nag-ayos ng kanilang biyahe at nagproseso ng kanilang mga dokumento.

Hinikayat pa umano sila ng mga ito na mas malaki ang kanilang kikitain depende sa oras na igugugol nila sa kanilang mga kustomer at ang mga uri ng serbisyo na gagawin nila.

Ikinuwento rin ng mga ito na bago ang kanilang biyahe ay kinapanayam sila at pinaghubad sa loob ng isang silid sa Malate, Maynila upang ‘masuri’ ang kanilang mga katawan.

Samantala, dinala ang lima sa Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) para sa karagdagang imbestigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga recruiter.

(Mina Navarro)