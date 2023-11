2 holdaper olats sa ‘girl power’ ng tinedyer

SWAK sa kulungan ang dalawang bagets na holdaper nang manlaban sa kanila ang isang 19-anyos na dalaga na tinangka nilang biktimahin sa Malabon City kahapon nang madaling-araw.

Dinala sa custodial facility ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga nadakip na itinago sa pangalang ‘Alvin’ at ‘Eric’, kapwa 17-anyos.

Kuwento ng biktimang si Wency Rose Vinzon, factory worker at taga-Barangay Tonsuya, Malabon City, naglalakad siya sa tapat ng Malabon Square sa C-4 Road, Barangay Longos nang lapitan siya ng mga suspek bandang alas-kuwatro nang madaling-araw.

Kaagad siyang tinutukan ng patalim ni Alvin saka nadeklara ito ng holdap habang pilit nang kinukuha ni Eric ang kanyang shoulder bag.

Kahit pa may nakatutok na patalim sa tagiliran, lumaban ang dalaga saka nagsisigaw na nakatawag pansin sa mga tao sa pali­gid kaya napilitang tuma­kas ang mga suspek.

Samantala, hinabol at naabutan ng ilang lalaki ang dalawang suspek kaya gulpi-sarado ang inabot ng mga ito at nahinto lamang ang pambubogbog sa mga ito nang dumating ang mga pulis.

Narekober sa mga nadakip ang dalawang bali­song na gamit nila sa pang­hoholdap habang positibo silang itinuro ng biktima na hindi binitiwan ang ina­agaw sa kanyang bag na kinalalagyan ng P5,000 halaga ng kanyang cell phone.

(Orly Barcala)