Sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Palompon Mayor Ramon Oñate dahil sa di-umano’y graft and corruption at paglabag umano sa batas pangkalikasan.

Sa 51-pahinang complaint na isinampa sa Ombudsman noong October 18, 2023, inakusahan ni Hen-ry I. Encarnacion si Oñate ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Forestry Code, Expanded Nipas Act, Comprehensive Agrarian Reform Law, Agriculture and Fisheries Modernization Act, at ng Water Code of the Philippines.

Kabilang din sa reklamo sa alkalde ay serious dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the public, na siyang paglabag sa Civil Service Decree at sa revised Administrative Code.

Kasama sa respondent sina Isagani A. Jaena, Municipal Planning and Development Coordinator ng municipality of Palompon at consultant ng munisipalidad; Terence S. Osmeña, dating Forest Ranger I ng Palampon; at Raoul T. Bacalla, da­ting Municipal and Environment Resource Officer (MENRO) ng bayan.

Ayon sa reklamo, ang mga res­pondents ay nagsagawa ng “updating and passing of (the municipali-ty’s) defective Comprehensive Land Use Plan (CLUP) in 2017 absent the approved Forest Land Use Plan (FLUP) where the land use of Barangay San Joaquin was conveniently and erroneously classified as Industrial Zone to accommodate Mayor Oñate’s business interest at Lot No. 5143 in the said Barangay.”

Tinutukoy ni Encarnacion ang Zachary Farms at DBSN Breeder Farms, ni Mayor Oñate.

Hiwalay na reklamo naman ang isinampa ni Punong Barangay Ian Jay L. Arevalo laban kay Oñate dahil sa umano’y fraud at falsification of public documents noong vice mayor pa ito ng Palompon kaugnay naman ng pagpapagamit umano ng mga official vehicle ng munisipalidad at sa mga kuwestiyonableng pagpapakarga ng gasolina.

Kabilang sa mga respondent sina Councilor Margarito C. Bensig, Jr., Esperanza L. Sumalinog, Emmanuel M. Laurente, Consuelo J. Bonghanoy, Ranulfo 0. Gaspan, Sr., Jonathan T. Yap, Rene A. Camposano, at Evana Kirstie H. Misagal, mga driver na sina Alfredo I. Lubiano, Ranulfo Gaspan Jr., Pablo D. Chavarria, Debbie Ann C. Dignos, at Allan L. Ang, proprietor ng isang gasolinahan.

Sinikap ng Abante na hingan ng pahayag si Oñate pero hindi pa ito makontak habang sinulat ang balita.