Surigao Sur, Norte binalot ng red tide

Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang mga residente sa ilang coastal areas ng Surigao del Sur at Surigao del Norte hinggil sa red tide contamination sa mga nabanggit na lugar.

Batay sa inilabas na bulletin ng ahensya nitong Biyernes, nananatili anilang positibo sa Paralytic Shellfish Poison (PSP) ang mga shellfish na nakolekta at nasuri mula sa baybayin ng Lianga Bay sa Surigao del Sur at San Benito sa Surigao del Norte.

“The PSP or toxic red tide in shellfish collected and tested in said areas are beyond the regulatory limit,” nakasaad sa bulletin.

Nagbabala ang ahensya na ang lahat ng uri ng shellfish at Acetes sp., o “alamang,” na nakolekta mula sa mga apektadong coastal waters ay hindi ligtas na kainin.

Pinaliwanag naman ng BFAR, na ang mga isda, pusit, hipon, at alimango ay ligtas na kainin ng tao kung ito ay sariwa at huhugasan lamang ng maigi at tatanggalan ng mga laman-loob bago lutuin.