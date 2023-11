Suleiman Braimoh nambarako, Meralco Bolts nilunod Blackwater

Mga laro ngayong Linggo:

(Ynares Center-Antipolo)

3:00pm – NorthPort vs Rain or Shine

6:15pm – Phoenix vs Magnolia

IKINALAT ni Suleiman Braimoh ang 26 sa kanyang 40 points sa second half para ikampay ang Meralco sa 91-84 panalo laban sa Blackwater sa dayo ng PBA Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo nitong Sabado.

Puro sa imports ang istorya ng laro, dinomina ni Braimoh ang counterpart na si Chris Ortiz.

Kumalawit pa ng 16 rebounds at may 3 steals si Braimoh, 13-of-30 sa field at 11/12 sa free throws.

Walang locals na naka-double digits pero naulit ang 2-0 start ng Bolts sa ikalawang sunod na conference at panglima sa huling anim.

May tig-9 points sina John Quinto at Cliff Hodge na humablot ng 13 rebounds. Solido rin sina Aaron Black (7 points, 7 rebounds, 4 assists) at Chris Newsome (7 points, 4 rebounds, 6 assists).

Namusyaw ang 29 points at 4 steals ni Ortiz sa Blackwater na napigil sa 1-1. Kinulang ang ayudang 10 points ni Rey Suerte, 9 ni Mike Ayonayon at tig-8 nina Tyrus Hill at Gab Banal.

Lumamang hanggang 60-46 sa third quarter ang Bolts at sinalag na lang ang rally ng Bossing. (Vladi Eduarte)