Mga laro Linggo:

(Araneta Coliseum)

2:00pm — ADMU vs AdU

4:00pm — La Salle vs UE

SUMANDAL ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa malalim nitong bench para patigasin ang kapit sa tuktok ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Bumida sip rerve player na si Sean Aldous Torculas para tapusin ang pag-asa sa Final Four ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws, 81-64, Sabado sa unang laro na ginanap sa Araneta Coliseum patungo sa 10-2 baraha ng Peyups.

Tumapos ang 6-foot-4 forward na dating U009PIS star ng kabuuang 13 puntos mula sa 5-of-8 shooting kasama ang limang rebounds, dalawang assists at dalawang steals sa loob ng mahigit sa 18 minuto mula sa bench.

Sumegundo si high-flying rookie Francis Lopez sa 12 points, siyam na boards, apat na assists at tig-isang block at steal, samantalang nag-ambag rin si Harold Alarcon ng 11 puntos para buuin ang kabuuang 54 puntos mula sa bench kumpara sa 18 lamang ng FEU.

“I feel blessed. I’m just being patient, lalo na iyung team,” wika ni Toculas. “I’m just doing my role in the team. Actually, iyun lang ang role ko sa team. I’m just gonna keep doing what I’m doing so one game at a time.”

Ipinasok lahat ni UP head coach Goldwin Monteverde ang kanyang 15 manlalaro, habang 13 rito ay nakalikha ng puntos para sa Maroons.

Umaasa ang UP na mababawi ang nawalang korona noong 84th season matapos mabigong maipagtanggol ito nakaraang taon sa Ateneo Blue Eagles.

Patuloy namang nagbida para sa Tamaraws si L-Jay Gonzales sa 20 points, apat na boards, apat na steals, at dalawang assists pero bigo pa rin ang FEU na maka-entra sa Final Four sa pangalawang sunod na season sa 3-9 baraha. (Gerard Arce)