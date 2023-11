Magkakaroon ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tanggapin o ibasura ang nirekomendang appointee sa board ng Maharlika Investment Corp. (MIC).

Nakapaloob ito sa revised implementing rules and regulations (IRR) ng Maharlika Investment Fund (MIF) Act na nilabas ng Malacañang nitong Sabado.

Kabilang sa mga naging pagbabago sa IRR ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na tanggapin o tanggihan ang rekomendasyon ng Advisory Board sa mga uupong president and chief exe­cutive officer (PCEO), regular at mga independent director ng MIC Board.

Sa ilalim ng Section 30 ng revised IRR ng MIF law: “The President may either accept or reject the recommendation of the Advisory Board: and, provided, finally, that, the President may require the Advisory Body to submit additional names of nominees.”

Sa lumang IRR, li­mitado ang pagpipilian ng pangulo sa nirekomenda lamang ng advisory board.

Ang advisory body ng MIC ay kinabibilangan ng kalihim ng Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority (NEDA) at Treasurer of the Phi­lippines.

Niluwagan din ng IRR ang kuwalipikasyon sa mga miyembro ng board nang tanggalin ang Section 29 na nagsasaad na ang mga miyembro ng board ay dapat may master’s degree, 10 taon karanasan sa finance, investments o economics, malakas na track record at may ethical standards.

Noong Oktubre, sinuspinde ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng IRR upang maretoke ito.