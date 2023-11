Pumalo na sa higit 11,078 katao ang nasawi mula nang paigtingin ng Israel ang kanilang military operations sa Gaza.

Ito ang naging abiso ng Hamas-run health ministry sa Gaza kung saan ang mga nasawi ay kinabibilangan anila ng 4,506 na mga bata at mahigit na 3,000 na babae. Samantala umaabot naman sa lampas 27,000 katao na ang nasugatan.

Magugunitang pinagdudahan ng US at Israel ang bilang na inilabas ng Hamas-run ministry. Gayunman ay sinang-ayunan ito ng World Health Organization at anila’y makatotohanan ang nasabing bilang ng mga namatay.

Nauna nang nagmatigas ang Israel sa panawagan ng maraming bansa ng tigil-putukan kung saan pinaigting nila ang kanilang ground operations sa Gaza.