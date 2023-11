Melai jackpot lambingan kina Lee Seung-gi, Do Ji Han

Super jackpot si Melai Cantiveros sa dalawang Koreano na nakasama niya sa shooting nila sa South Korea, ha!

Ang bongga nga ni Melai, na kinaiinggitan na talaga ng marami.

Imagine, meron na siyang Lee Seung-gi, may Do Ji Han pa siya, na super guwapo sa personal, ha! Ang maka-chikahan, makadikitan niya ng mukha, aba, panalong-panalo na siya, ha!

“Alam mo, very professional sila. Si Lee Seung-gi, nagsasalita ng Pilipino, at wala siyang buckle.

“Ang daming naiinggit sa akin. Baka mamura nila ako.

“Si Lee Seung-gi, si Do Ji Han, very gentleman sila. At ang bango nila, ha!

“Hindi ko naman inamoy-amoy, pero sa laki ng butas ng ilong ko, amoy na amoy ko sila.

“’Yung manager ni Lee Seung-gi, aware na artista ako sa Pilipinas, kasi napanood niya ako sa Netflix, sa movie ni Alex Gonzaga na ‘Entitled’.

“Si Do Ji Han, isa siya sa mga oppa ko sa ‘Ma’am Chief’. Ang bait-bait niya, ha! Sobrang bait at pinapaupo ako.

“Very accommodating sila. Kinakausap niya ako lagi, kinukumusta niya ang mga anak ko.

“Kapag kaharap ko sila, parang piranha na ako, na pangiti-ngiti lang, pero gusto na silang anuhin (sagpangin),” nakakatawang kuwento ni Melai.

Abangan daw sa ‘Ma’am Chief: Shakedown in Seoul’ ang mga eksena nila dahil siguradong matutuwa ang lahat.

Siyanga pala, iyak nang iyak si Melai sa presscon ng ‘Ma’am Chief: Shakedown in Seoul’. Sabi kasi niya, bagamat ang mukha niya na malaki ang makikita sa poster ng pelikula, hindi raw siya lang `yon, kundi sila (co-star) talaga `yon.

“Kami lahat ang naghirap at nag-enjoy sa movie na ito. Kaya maawa na kayo, manood na kayo.

“Gusto kong ibigay ang honor sa kanilang lahat, at ayoko naman na mukha ko lang ang makikita sa poster, kasi kami talaga `yon. Hindi ito magiging ‘Ma’am Chief’ kung ako lang, solo movie, ako lahat.

“Kaya sobrang saya ko sa mga kasama ko, na ginawa nila ang best nila. Walang maarte at very serenity. Kaya maraming salamat talaga,” sabi ni pa ni Melai.

At siyempre, pinasalamatan niya ang producer niya, si Miss Happee Sy-Go, dahil sa binigay na tiwala sa kanya.

“Si Lord talaga ang gumawa nito. Kaya Inang Reyna (tawag kay Happee), habang buhay kitang ipagdarasal, pati ang pamilya mo,” sabi pa ni Melai.

Bongga!