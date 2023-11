May laban pa sa semis! King Gurtiza, EAC Generals tinambakan Arellano Chiefs

Mga laro Linggo:

(Filoil EcoOil Arena)

10:0am — CSB vs San Sebastian

12:00pm — Perpetual vs LPU

2:00 pm — San Beda vs Mapua

Muli na namang naghari sa opensiba si King Gurtiza nang pamunuan ang naghahabol sa Final Four na Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals para paslangin ang talsik nang Arellano University (AU) Chiefs, 77-64, sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Sabado, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Nagpakawala ng 9-of-14 shooting sa kabuuang 23 puntos si Gurtiza upang itabla ang kanyang career-high na minsang itinala nitong Oktubre.

Rumehistro rin si Gurtiza ng anim na rebounds, dalawang assists, dalawang steals at isang block shot upang dalhin sa 8-7 kartada ang EAC at manatiling buhay ang tsansa sa Final Four.

“Sobrang importante ng laro na ‘to kasi going into the Final Four, kailangan namin ng winning games talaga. ‘Yung susunod na games namin, kailangan talaga naming manalo,” wika ni Gurtiza.

Tumulong sa EAC si Erlan Umpad sa 12 points, anim na boards at apat na blocks, maging sin JP Maguliano sa siyam na puntos at limang reboundss at Joshua Tolentino na may walong marka.

“Para sa akin, si Lord lahat gumawa no’n,” ani Gurtiza. “Kailangan namin ‘to kasi sobrang importante ng panalo kaya kailangan simula pa lang go hard na.”

Tumapos naman si Jeadan Ongotan ng 11 puntos, dalawang rebounds at isang steal para pamunuan ang Arellano (2-12) na muling nalaglag sa Final Four. (Gerard Arce)