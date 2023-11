Mark Jay Bacojo, PH squad kakana sa World Youth Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si FM Mark Jay Bacojo sa FIDE World Youth Chess Championships na magsisimula ngayong araw sa Montesilvano, Italy.

Pangungunahan ni Bacojo ang Philippine chess team na tumungo na sa Italy sa para lumahok sa event na magtatapos sa Nobyembre 25, makakasama nito sina FM Christian Gian Karlo Arca, National Master Oscar Joseph Cantela, Woman National Master Bonjoure Fille Suyamin, Woman National Master Kaye Lalaine Regidor at Woman National Master Franchesca Largo.

Malaki ang tsansa ni Bacojo na makakuha ng ELO Standard rating points sa FIDE tournament dahil ayon sa kanyang mga coaches ay handa na itong makipagtagisan ng isip. “Gagawin ko po ang lahat para makapag-uwi ng karangalan sa bansa,” saad ni Bacojo.

Ang kampanya ng PH chess team ay suportado ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP), Philippine Olympic Committee (POC) at Philippine Sports Commission (PSC). (Elech Dawa)