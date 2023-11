Mala-serye ang 5th anibersaryo ng Asterisk Entertainment

Dinagsa ng mga fans ang 5th Year Anniversary ng Asterisk Entertainment. Maraming mga pasabog na performances mula sa kanilang mga hinahangaang artista. Mala serye ang selebrasyon. Ang tema ngayong taon ay Dream:On.

Ito ay masayang ginanap sa Viva Cafe Ph Araneta City, Cubao, Quezon City.

“Actually, matagal na po namin itong pinaghandaan since last March 2023 pa. Kasi ‘yung plan talaga ay concert at gala night sana. Then we finally came-up with a decision to release the concert first then next is the gala night. That would be on December 2023. Abangan nila ang hatid naming mga pasabog na surpresa para dito”, masiglang pahayag ng Talent Manager nilang si Kristian Kabigting.

Sa sobrang galing ng kanilang mga artista ay talagang sulit na sulit ang halagang ibinayad ng mga fans sa entrance. Dito’y natunghayan ang awitan at galing sa pagsayaw ng grupong Pinoy Pop (Ppop) Group na Trainee AE, A-Class, Project Z, Neo, Cloud 7, kasama ang mga artista nilang magagaling rin sumayaw at kumanta tulad nalang nina Alas Ruanto, Kean Parale, Vladia Disuanco, Dana David’s, Steven Nacpil, Sam Cafranca, Shone Ejusa, Arwen Cruz, Athalia at Ice Reyes.

Ang mensahe niya sa mga talent artist nila ay “Lakihan lang nila ang tiwala at tiyaga, dahil lahat naman ay may right timing, wala namang overnight success e, lahat pinaghihirapan, ang importante ay ang tiwala nila sa Asterisk Entertainment.”

Nagpapasalamat rin si Kristian Kabigting sa mga nag-sponsors ng kanilang 5th Year Anniversary. Narito ang pangalan ng mga kompanya: Bingo Plus, Viva Cafe Ph.,EKONEK, Arena Plus, Dermstrata, Rose To Peach Skin Lounge Co., SA19 LE Tooth Dental Clinic at WeCon Advertising Solutions Inc.

Kristian Kabigting, God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Hebrews 6:10

Maraming salamat Kay RB

Borinaga sa pagdalo sa anibersaryo ng Asterisk para maihayag ang matagumpay na pagdaraos nito.