KathNiel pa rin hanggang dulo: Daniel nag-IG story ng video ni Kathryn

Hindi binigo ni Daniel Padilla ang mga fan na makita sa Instagram story niya ang photo/video ni Kathryn Bernardo na kuha sa cover ng isang magazine.

Yes, nag-post nga siya nitong Biyernes ng gabi, at siyempre, marami ang natuwa at nag-comment o nag-direct message sa kanya.

May na-post nga na chikahan with Daniel na ang sabi, “Ang ganda ng girlfriend mo.”

Na sinagot ni Daniel na, “I know…”

At siyempre, nagbunyi ang mga fan ng dalawa. Heto nga ang chika nila, na banat pa rin sa sinabi nila na nagpasimula ng gulo sa KathNiel.

“KathNiel pa rin hanggang dulo, mga ulol!”

“Grabe `yung gumawa ng tsismis, gusto talagang sirain ang KathNiel at si Andrea (Brillantes). Makarma sana kayo.”

“Mga ulol, ano kayo ngayon? Iyak na lang kayo.”

“Ang alam ko may love team na magbe-benefit kapag nasira ang KathNiel at lalo na si Andrea. Pero, Blythe is the strong contender to be the princess. Pag nasira ‘yung dalawa, may ibang love team silang ipu-push, na favorite ng mga taga-ABS-CBN.”

“Sana kasi magpakasal na ang KathNiel para matapos na ang ganiyan, na taon-taon na lang sila pinaghihiwalay.”

Pero siyempre, may mga duda pa rin sa sitwasyon ng KathNiel. Abangan na lang daw. Kaloka! (Dondon Sermino)