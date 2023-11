Kaso nakalkal; aplikante ng police clearance kinalawit

Isang lalaking nag-a-apply ng police clearance ang inaresto ng Las Piñas City police matapos lumabas ang kanyang pangalan na may nakabinbing arrest warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence against Women and their Children Act of 2004 sa Pasay City.

Nabatid sa Southern Police District (SPD) base na rin sa ulat ng Las Piñas City police, ang suspek na si

alyas Rick, 39-anyos ay inaresto alas-8:40 ng umaga noong Huwebes, batay sa nakalkal ng Records and Clearance Section ng himpilan ng pulisya.

Ayon sa hepe ng pulisya ng lungsod na si Col. Jaime Santos, agad na hinawakan ang suspek matapos lumitaw ang kanyang pangalan, na mayroon itong tatlong nakabinbing warrant of arrest.

Sinabi ni Santos na nahuli si Rick sa bisa ng warrant of arrest para sa tatlong bilang ng paglabag sa RA 9262 na inisyu ni Judge Jehan Batua Sampao-Hassiman ng Pasay City Family Court Branch 11.

Agad aniyang ikinulong ang suspek sa Las Piñas City police custodial facility habang hinihintay ang commitment order mula sa korte.