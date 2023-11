Karera Tips Ni Jp Gonzales

Nobyembre 12, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Malibu Princess, 3 Be Smart/Star Of The Future

R02 – 1 Doña Chichay, 2 Dugong Bughaw, 4 Seychelles, 3 Iikot Lang

R03 – 5 Christiano, 1 Bagay Na Bagay, 2 Abakada, 3 Air Class

R04 – 5 I Tell You, 3 Aly Yanna, 4 Nicole’s Favorite, 1 Happy Maggie

R05 – 6 Gee’s Brulay, 5 Top Of The Mark, 1 Faizah, 2 Jack Of Clubs

R06 – 5 Prince Ise, 7 Basket Of Gold, 4 Real Equity, 8 El Mundo

R07 – 3 Seven Of Diamonds, 2 Speak Easy, 7 Boni Avenue, 5 Tears Of Joy

Solo Pick: Malibu Princess, Christiano, Gee’s Brulay, Seven Of Diamonds

Longshot: Prince Ise