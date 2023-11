Kabayong Malibu Princess markado ng mga liyamadista

POSIBLENG mabigyan ng pansin ng mga liyamadista ang kalahok na si Malibu Princess pagsalang nito sa 2-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City Batangas ngayong Linggo.

Gagabayan ni jockey Pabs Cabalejo si Malibu Princess kung saan makakalaban niya ang apat na tigasing batang kabayo sa distansyang 1,400 metro.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner, makakatagisan ng bilis ni Malibu Princess sina She’s Royal, Maria’s Legacy at magkakamping Be Smart at Star Of The Future.

Ayon sa mga karerista, tiyak na magbibigay ng magandang laban kay Malibu Princess si She’s Royal na sasakyan ni Christian Advincula.

Makakatanggap naman ng P4,000 ang breeder ng winning local horse lamang, pakakawalan ang nasabing karera sa unang race.

Samantala, pitong races ang ikakasa ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw.

(Elech Dawa)