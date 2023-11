Hiniling ni Senador Jinggoy Estrada sa gobyerno na dalhin na sa United Nations ang usapin ng pam-bu-bully ng China sa Pilipinas.

Giniit ito ni Estrada matapos harangin at bombahin ng tubig ng barko ng China ang barko ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre.

“Our government should seriously consider heeding the adopted Senate Resolution No. 79 which recommends several courses of action, one of which is the filing of a resolution before the United Na-tions General Assembly to call for the cessation of all activities that harass Philippine vessels and violate our established rights in the West Philippine Sea,” diin ng senador.

“China should be made to stop its illegal activities,” giit pa niya.

Aniya, hindi na mabilang ang insidente sa West Philippine Sea pero kahit minsan ay hindi tayo gumawa ng mga hakbang para gantihan ang pambu-bully ng China sa mga barko ng Pinas.