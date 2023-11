Malabo nang maibalik ang P650 milyong confidential fund ni Vice President Sara Duterte dahil sisiklab ang gulo kapag naisingit ito sa bicameral conference committee, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III.

“Sa tingin ko maliit ang chance dahil magagalit ang taumbayan,” diin ni Pimentel sa interview sa DWIZ.

Aniya, nakatatak na sa isipan ng taumbayan na tinanggal na ang P500 milyong confidential fund ng Office of the Vice President at P150 milyon ng Department of Education na pinamumunuan ni VP Duter-te kaya hindi ito matatanggap ng mga Pilipino kung ibabalik ng mga mambabatas sa bicam.

“Ang public position ng House zero ang confidential fund ng VP at saka ng DepEd secretary. Ang position ng Senate ganun din, zero din ang OVP, zero din ang DepEd sa confidential funds. Iyan ang public posi-tion announced to the public kaya nga kung ang resulta after ng bicam ay iba, eh sabihin kong magagalit ang taumbayan niyan kasi ano bang klaseng budget process ang meron tayo kung ganyan ang an-nouncement ninyo sa publiko tapos ang ending eh iba,” paliwanag ni Pimentel.

Tiniyak din ni Pimentel na hindi maaaring ilipat ng Office of the President ang kanilang intelligence fund sa OVP dahil malalabag ang isasabatas na 2024 General Appropriations Act.

Aniya, maaari lang gawin ang transfer ng pondo kung naglaan ng piso sa confidential fund pero dahil zero ay burado na ang item na ito sa GAA.