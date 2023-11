Francine iniyakan mga batang ulila

Maagang pamasko ang hatid nina Francine Diaz, Seth Fedelin, Raven Rigor sa pagbisita nila sa Ephesus: Home for Girls sa Guiguinto, Bulacan.

Sa in-upload na video ng Star Magic, masayang bumisita sina Francine, Seth, Raven bilang bahagi ng ‘Share The Magic’ campaign para sa Star Magical Christmas.

Hindi naman napigilan ni Francine maluha nang masilayan niya ang ngiti ng mga bata.

“Mas grabe ang pinagdaanan nila sa akin pero lagi silang grateful. Lagi silang nagpapasalamat. Kitang-kita ko ang pagiging inosente at pure ng mga puso nila. Sana hindi ‘yon mawala sa kanila,” sabi ni Francine.

Para kay Seth, nagsilbing pagbabalik sa kanyang pagkabata ang naging pagbisita nila.

“Gusto kong mapasaya ‘yung mga bata at gusto ko rin bumalik sa pagkabata for a day. Noong nakita nila kami naging parang ate at kuya nila kami at bukas ‘yung kamay nila na yakapin kami,” maluha-luhang sabi pa ni Seth.

Nakasama rin ni Raven ang co-star na si Sean Tristan sa pagbili ng grocery items para sa mga bata. Itinuring naman niya na mga kapatid ang mga batang nabigyan nila ng tulong.

“Sana mas madalas pa natin makita ‘yung mga ngiti nila. Madalas ako hindi nakakauwi sa bahay at ‘yung pakiramdam ko parang nakita ko yung mga kapatid ko,” kuwento naman ni Raven.

Talagang nakakataba ng puso makita ang mga bata na masayang nakikihalubilo sa kanilang mga idolo kaya naman kudos kina Francine, Seth, Raven na hindi nakalimutan ang totoong mensahe ng Pasko na magbigay tulong at saya sa kapwa natin.

(Dondon Sermino)