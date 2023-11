Nabahala si BHW Party-list Rep. Angelica Natasha Co sa mental trauma na naranasan ng mga nakauwing Pilipino mula sa nangyaring giyera sa Gaza, West Bank at Lebanon.

Kaya naman nananawagan ang kongresista sa Department of Health (DOH) at sa PhilHealth na tulungan ang mga nakauwing Pilipino na makarekober mula sa mental trauma na kanilang naranasan mula sa naturang digmaan.

Ayon sa kongresista, bagama’t ginagawa naman ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Social Welfare and Development ang lahat ng paraan para sa mga umuwing Pinoy, kailangan rin ang tulong ng DOH at PhilHealth.

“We believe the DOH and PhilHealth should also get involved to make sure the OFWs from the armed conflict zones get frequent psychiatric counseling for one to two years to ensure their proper recovery from the traumas of war,” ayon kay Co. (Eralyn Prado)