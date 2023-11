Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang general manager at CEO ng Philippine Reclamation Authority (PRA) si Cesar Siador Jr.

Si Siador ay isang chemical engineer na dating naging regional head ng Environmental Management Bureau sa Cagayan Valley.

Makakasama niya sa PRA sina dating Quezon City 1st District Rep. Anthony Peter “Onyx” Crisologo at Ale­xander Lopez bilang mga miyembro ng board.

Noong Hulyo 2023, sinuspinde ng isang taon ng Office of the Ombudsman sina PRA Chairman Alberto Agra at General Manager Janilo Rubiato dahil sa overlapping ng reclamation project sa Cavite.

Matatandaang sinuspinde ni Pangulong Marcos ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay upang isailalim sa masusing pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resource ang magiging epekto ng proyekto sa Manila Bay at sa Metro Manila.

Sa mga nakaraang pagdinig ng Senate committee on environment, natural resources and climate change, pinag-initan ni committee chair Sen. Cynthia Villar ang mga opisyal ng PRA at EMB dahil sa sangkatutak na inisyung permit para sa reclamation sa Manila Bay.