Christine Ubaldo, FEU sapol tanso sa Shakey’s Pre-Season

HINDI na binitiwan nina Christine Ubaldo at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang inaasam na tansong medalya matapos nitong muling biguin ang Adamson University (AdU) Lady Tamaraws, 25-18, 16-25, 25-15, 21-25, 15-7 para angkinin ang ikatong pwesto sa 2023 Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Giniyahan ni Ubaldo sa pagtatala ng 7 excellent sets at dagdag na tatlong puntos ang Lady Tamaraws sa matinding labanan sa pagbibigay ng magagandang set sa mga kakampng sina Faida Bakanke at Chenee Tagado tungo sa pagtatala sa pinakamataas nitong naabot na pwesto sa dalawang taong liga.

“Sobrang saya po kasi iyung batch namin first time na nanalo ng medalya dito sa Shakey’s. Moral booster din po dahil mababaon namin ito sa UAAP,” sabi ng setter na si Ubaldo.

Una nang bingio ng FEU sa Game 1 ang Adamson sa loob din ng limang set, 25-20, 25-19, 12-25, 14-25, 15-12.

“Another five sets, but a win is a win. Maganda ‘yung naging resulta ng preseason namin (with this bronze medal) papunta sa UAAP. Na-test ‘yung kakayahan ng team namin sa ganitong liga,” sabi lamang ni FEU coach Manolo Refugia.

“Hindi lang kami ‘yung nag-gain pati ‘yung ibang teams preparing for their mother leagues. I commend our team kasi although na-down kami pero nakapag-adjust kami. Maganda iyung composure na ipinakita nila. It’s a good sign para sa team,” sabi pa nito.

(Lito Oredo)