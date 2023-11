Chie, Maris kabugan ng alindog wagi sa mga fan

Aliw na aliw ang mga fan sa tapatan ng alindog nina Chie Filomeno, Maris Racal, bilang sina Jersey at Irene, ha!

Tuwang-tuwa nga ang mga netizen na makita ang kanilang mga karakter na parang aso’t pusa.

Sa eksena nga sa pool party ni Irene/Maris, sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay pinaalis niya si Jersey/Chie kasi nga ay hindi naman daw ito invited sa nasabing party o gate crasher nga raw ito.

Tuwang-tuwa ang mga netizen kapag nagtatarayan, nagkakabugan ng alindog ang dalawa. Heto nga ang sey ng mga fan:

“I need more Chie and Maris scenes hahaha knowing that they’re friends in real life, pero dito ang antagonistic ni Maris.”

“Watching CBML because of Chie and enjoy na enjoy ko, shuta natatawa ako kay Alora tapos gusto ko ‘yung tandem ni Chie and Maris na nagtatarayan, hahahahaha! Kabog sila! Plus DonBelle pa! Pagtulungan niyo na nga ni Ling ‘yang si Irene, Jersey! Gigil na ko dyan kay Irene eh. Hahahhahahahahahaha!”

For sure marami pang aabangan ang mga fan na banggaan ng dalawa lalo pa at bestfriend ni Caroline (Belle Mariano) si Jersey/Chie.

(Dondon Sermino)