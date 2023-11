Cafgu na tulak, timbog sa P2M shabu

Naaresto ang isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit (Cafgu) na tulak ng iligal na droga habang aabot sa mahigit sa P2 milyon halaga ng shabu ang nakumpiska dito sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Biyernes ng hapon sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Kinilala ni PDEA Region 12 Director Aileen Lovitus ang nadakip na suspek na si Norodin Midtimbang, 30, residente ng Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur.

Base sa ulat, nadakip ang suspek pasado alas-3:00 ng hapon kamakalawa sa isinagawang buy-bust operation ng ahensya sa Barangay New Isabela ng nasbaing lungsod.

Isang poseur buyer ng PDEA ang nakipagtransaksyon sa suspek at kumuha ng malaking bulto ng shabu gamit ang marked at buy-bust money.

Matapos magkapalitan ng pera at droga ay saka inihudyat ang pagdakip sa suspek na hindi na nakapalag nang posasan ng awtoridad.

Nakuha sa pag-iingat nito ang nasa 15 malalaking sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 300 gramo at may street value na P2,040,000.

Ayon sa PDEA Region 12, ang suspek ang nagsu-supply ng shabu sa mga lugar sa Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato at General Santos City.

(Edwin Balasa)