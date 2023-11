Broadway musical ni Lea goodbye na!

Sa November 26 ay goodbye na ang Broadway musical na pinagbidahan ni Lea Salonga, ang ‘Here Lies Love’.

Dinagsa man ng mga Pinoy ang Broadway musical na ‘yon, pero sadly raw ay hindi nila nakuha ang American market.

Sabi ng isang insider na nakausap namin, “We tried our best. Sadly, but we have to be realistic. We have to end it na.

“Ang last show namin, sa November 26 na.”

Masyado raw magastos ang nasabing musical.

“Baka break even naman kami. Pero hindi kayang ituloy. Magastos talaga siya. Saka sa una pa lang kasi, bawas na ang audience namin. ‘Yung orchestra section kasi, tinanggal ang seats dahil ginawang set nga. Ginawang dance floor.

“So doon pa lang, ang laking bawas na sa dapat kitain sa bawat performance.

“Tapos kailangan pa naming ibalik sa dati ‘yung theater. Aayusin pa namin, ibabalik ang mga upuan sa orchestra section,” dagdag ng aming kausap.

Pero proud daw sila na sila lang ang nakagawa ng all Filipino cast.

Bukod nga kay Lea, nagbida rin sa ‘Here Lies Love’ for a month si Vina Morales.

“At least naka-six months naman kami. May iba nga na hanggang one month lang,” dagdag pa ng aming kausap.

Pero hindi naman daw tuluyang goodbye na ang nasabing musical.

Mawawala man daw sila sa Broadway ay puwede naman silang mapanood sa ibang panig ng mundo.

“May inquiries din sa ibang mga lugar, kaya babalik at babalik ang ‘Here Lies Love’. Abangan na lang nila,” tsika pa ng aming kausap.

‘Yun na!