Para makalibre sa kinain sa isang restaurant, gumawa ng eksena ang isang babaeng kostumer at kasama nito sa isang restaurant sa Blackburn, England.

Sa report batay na rin sa CCTV footage ay makikita ang isang babae at kasama nito na kumain sa resto at pagkaraan ay pasimpleng nagbulungan.

Iyon pala ay pinagana ng dalawa ang kanilang modus sa pamamagitan ng kanilang teknik kung saan bumunot ang salarin ng kanyang buhok at nilagay sa tirang pagkain ng kasama.

Kasunod noon ay nag-eskandalo ang suspek dahilan para hindi na pagbayarin sa kanilang inorder ang dalawa na nagkakahalagang £12.95 o katumbas ng mahigit P800.

Sa kagustuhan naman ng may-ari na si Tom Croft na malaman kung sino sa kanyang mga tauhan ang nagkulang ay pina-review nito ang security camera sa resto hanggang sa mabuking ang modus ng dalawang salarin.

“I was disgusted and very angry. We’ve not had anything happen like this before,” himutok ni Croft.