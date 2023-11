Kota Bandung, Indonesia – Matapos ang mahigit isang buwan, muli akong nagbabalik sa kapit-bansa nating ito, ang pinakamalaking bansang arkipelago sa mundo namay mahigit labimpitong libong isla at ikaapat sa bansang may pinakamaraming populasyon na umaabot ng mahigit dawalandaang milyong katao.

Katulad ng huli kong pagpunta sa Indonesia, muli akongnagbabalik dahil sa mga gawain ko bilang propesor. Pero kaiba sa pagpunta ko sa Yogyakarta noong Oktubre para magtanghal ng pananaliksik, ngayon naman, inimbitahan ang inyong lingkod para maging pangunahing tagapagsalita sa isang kumperensiya sa malaking Universitas Padjadjaran o UNPAD dito sa bandang Bandung.

Pinakamalaki ang UNPAD sa Kota Bandung. Maramingmag-aaral, humigit kumulang apatnapung libo, at marami ring kurso ang itinuturo. Isa sa nangungunang unibersidad sa buong Indonesia ang UNPAD. Kaya naman malaking karangalan para sa akin ang maanyayahan bilang pangunahing tagapagsalita sa Second International Conference on Culture and Performing Arts na ginanapnoong nagdaang dalawang araw.

Hindi gaya ng ibang lakad ko sa ibang bansa, ang pagpunta ko sa Indonesia at ang pagbalik sa bansa natin,pati na ang limang araw na pananatili ay sinagot lahat ng UNPAD. Inimbitahan ako bilang tagapagsalita sa paborito kong paksang may kinalaman sa katatawanan at social media. Isang paksang lagi nang kasangkot sa mga klaseng hinahawakan ko sa matandang unibersidad sa Maynila kung saan ako nagtuturo.

Ang aking paksa, na binigkas ko nang may halong katatawanan ay may kinalaman sa malaganap napaggamit natin sa ating bansa ng social media, lalo na ang napapanahong ‘meme’ at kung paano ito nakakatulong sa pagpapahayag ng kontradiksyon sa ating lipunan.

Galing ang salitang ‘meme’ sa salitang Griyego na ‘mimema’ o iyong paraan ng panggagaya at imitasyon kasama na ang pagpapalaganapng kung anumang impormasyon. Naging bahagi ang salitang ‘meme’ sakasalukuyang panahon dahil kay Richard Dawkins, isang bantog na propesor ng biyolohiya sa kaniyang aklat na ‘The Selfish Gene’.

Ayon kay Dawkins, may taglay na impormasyon ang ‘meme’ na tumutugon sa sariling pangangailan ng kung sinong nagpapakalat nito. Ganiyan naman ang silbi ng meme ng social media. Ang magtaglay ng kapirasong impormasyon para palaganapin. At upoang mas maging mabilis ang paglaganap, dapat may elemento ng katatawanan, at biswal na representasyon.

Maraming meme na ang nakita ninyo. Lalo na kung madalas kayo sa social media. Karamihan sa mga meme ay nagtataglay ng politikal na mensahe, karaniwan aynakakatawa kaya madaling makuha at palaganapin.

Gayong kay daling unawain ang sistema kung paano matagumpay na lumulunsad ang meme, sa akademya kung saan ako kabilang, dapat imbestigahan at pag-aralan ang paraang ito. Dahil, oo nga’t nakakatawa at may taglay na impormasyon ang meme, maaari ring maging dahilan ang memeng disimpormasyon at magpalaganap ng kabulaanan.

Maaari ring magpaningas ng paniniwala ang meme dahilan upang maging panatiko ang iba sa atin sa kung anumang prinsipyo, paniniwala, pananampalataya ang nais nating isulong at palaganapin. Mabibigat na bunga ng tila kay gaan na usapin ng malaganap na meme.

Nagpapasalamat ang inyong lingkod kay Propesor Ari J. Adipurwawidjana ang tagapangulo ng English Studies Program ng Departamento ng Panitikan at Araling Kultural ng Universitas Padjadjaran sa pagkakataong matalakay ang isang napapanahong paksa sa kumperensiyang pinangunahan niya.