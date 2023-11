Advice ni Kuya Poy kina Andrea, Ricci: Bawal mapikon!

After ng ilang taon ng pagiging Kapamilya sa MOR ay isang ganap na Kapatid na sa Radyo5 TRUE FM si Arnold Rei Dela Cruz a.k.a. Kuya Poy.

Kilala si Arnold Rei sa pagbibigay ng mga love advice at pagkakaroon ng malasakit at compassionate na pagharap sa iba’t ibang isyu.

Dahil nagbibigay ng love advice sa kanyang mga listener kaya naman sa naganap na pocket presscon ng Radyo5 TRUE FM ay tinanong ng entertainment media kung ano ang masasabi niya sa pinag-usapang hiwalayan ng dating magkasintahang sina Andrea Brillantes at Ricci Rivero?

“Sa ganyan klase kasing relationship na open sa public, bawal mapikon,” sey niya.

“Bago ka pumasok sa ganyan klaseng relationship, kilalang tao ito, tapos gagawa kayo ng bagay na… I mean…

“Ang problema kasi rito, kapag ordinaryong tao ang nag-breakup, ang masasaktan silang dalawang lang. Since they have followers of their own, marami ang masasaktan kahit manahimik si Andrea, kahit manahimik si Ricci, may magsasalita for them, di ba?”

Samantala, excited na nga siya sa pagiging Kapatid dahil maraming opportunities ang puwede niya ngayong i-explore.

Una na nga riyan ay ang kanyang radio program na ‘Heart-2-Heart’ na isa sa ’12 Gifts of TRUE Christmas’ ng Radyo5 TRUE FM.

Sa ‘Heart-2-Heart’ ay maaaring i-share ng listeners ang kanilang deepest thoughts at emotions.

Higit pa sa ordinaryong radio program ang ‘Heart-2-Heart’ dahil sinasaklaw nito ang lahat ng aspeto ng relasyon, mga trending topics, pop culture at mga kasalukuyang isyu na nakakaapekto sa buhay ng mga tao.

Mapapakinggan ito araw-araw, mula 12NN hanggang 1:00PM.

At sana makinig si Ricci sa radio program ni Kuya Poy dahil marami siyang maririnig na love advices na puwede niyang i-apply sa relasyon niya ngayon kay Leren Mae Bautista, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)