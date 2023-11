Umaabot sa 39 Pilipino ang ayaw umalis sa Gaza sa kabila ng kaliwa’t kanang bombahan at pag-atake ng Israel, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Isiniwalat ito ng DFA matapos dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang unang batch ng mga Pinoy na tumakas sa Palestine.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, ayaw umanong iwanan ng mga Pilipino ang asawa nilang Palestino sa Gaza.

“Sa ngayon, may 39 pa na Filipinos pa na nasa Gaza at inaasahan natin na may lumabas kasi ‘yong iba talaga ayaw umalis, so maiiwan lang doon,” wika ni De Vega sa radio interview nitong Sabado.

Aniya, aalis lang umano ang mga naiwan sa Gaza kung makakasama nila palabas ang kanilang asawa.

Sa ngayon aniya ay nakabukas pa rin ang border pero oras na magsara muli ito ay mahihirapan na ang mga naiwang Pinoy na makatawid patungong ligtas na lugar sa Egypt.

“Ngayon nakabukas ang border pero hindi natin natitiyak na bukas palagi iyan,” ayon sa opisyal.

Kinumpirma rin ni De Vega na pinaiiral ang apat na oras kada araw na ceasefire upang makalabas ng Gaza ang mga dayuhan at makapasok naman ang tulong para sa mga naiwan.

Umaabot sa 137 Pinoy ang naninirahan sa Gaza kung saan 98 dito ang nakalabas na.

Isinailalim ng DFA sa Alert Level 4 ang Gaza noong Oktubre dahil sa tuminding bakbakan ng Israel at Ha-mas kayat naging mandatory ang evacuation sa mga Pinoy doon.