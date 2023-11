Venky Jois, NorthPort Batang Pier pinapara Terrafirma Dyip

Mga laro ngayon

(Ynares Center-Antipolo)

3 pm – Blackwater vs Meralco

6:15 pm – Converge vs TNT

Nambarako ng 43 points, 10 rebounds si Venky Jois at naligtasan ng NorthPort ang dikdikang laro kontra Terrafirma 108-103 sa first game ng PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Mula sa floor ay 19 of 27 si Australian Jois kung nadagdagan ng apat ang 4/15 na naipasok sa free throws ay nabura sana ang record sa puntos ng imports sa PBA debut.

Nagsalansan ng 46 si dating Terrafirma reinforcement Jordan Williams sa 130-115 loss sa Converge noong Jan. 26, 2022 sa PhilSports.

Sa torneo na may height ceiling na 6-foot-9 sa imports, pinakamaliit ang 6-4 ni Jois.

“We want to get this statement win because team naman had a lot of changes sa lineup, we had changing of the guards,” ani coach Bonnie Tan. “When we get that first impression, du’n nagdi-dictate hopefully sa conference.”

Umayuda ng 16 si Arvin Tolentino, may 11 points, 5 rebounds, 5 assists si Joshua Munzon. Pasiklab ng 9 points, 12 rebounds si Batang Pier rookie Cade Flores.

Mula nang palitan ang dating pangalan ng team na Columbian para maging Terrafirma noong 2020, hindi pa nananalo sa kanilang season-opening game ang Dyip.

At hindi pa nila tinatalo ang NorthPort mula 2020.

Lumamang ang Dyip 69-59 sa kaagahan ng third pero hindi naalagaan.

Nakuha ni Thomas De Thaey ang 6th foul sa padakdak na si Jois, pasok ang dalawang free throws 104-101, 31 seconds na lang pero lumabas ang pasa ni Juami Tiongson kay top Stephen Holt.

Tumapos si Tiongson ng 21 points, 7 assists, may 20 points, 7 rebounds si De Thaey. Sa kanyang unang laro din, nagsumite si top pick Holt ng 11 points, 6 rebounds, 5 assists at 4 steals pero 2/9 lang ang shooting.

(Vladi Eduarte)