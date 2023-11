Tyrese Haliburton inialpas Indiana laban sa Milwaukee

NANGALABAW ng NBA season-high 54 points si Giannis Antetokounmpo pero hindi umubra ang Milwaukee sa Indiana sa regular season game 126-124 Huwebes ng gabi.

Nauna pa sa locker room ng Gaindridge Fieldhouse ang first-year coach ng Bucks na si Adrian Griffin, ejected kulang 8 minutes pa sa third quarter nang mapituhan ng magkasunod na technical sa pagrereklamo sa aniya ay non-call kay Antetokounmpo.

Napuwersa sa dalawang turnovers si Antetokounmpo pagkatapos ng go-ahead 3 ni Tyrese Haliburton 1:30 sa orasan.

Tinapon ng Greek Freak ang isang pasa bago ninakawan ni Bennedict Mathurin habang iwan ang Bucks 122-121.

Mula sa field ay 19 of 25 at 16 of 18 sa free throws si Antetokounmpo, kinapos ng isa sa kanyang career-high. Nagbaba siya ng 12 rebounds pero nagkalat ng 8 turnovers.

Tumapos si Haliburton ng 29 points, 10 assists at may 26 markers, 11 boards si Mathurin sa Pacers.

Hindi naglaro si Damian Lillard (calf sorenes), bumak-ap ng 19 si Khris Middleton sa Bucks. Sablay ang panabla sanang tres ni Middleton 7 seconds na lang bago nagbaon ng isa mulang long distance sa buzzer.

Sa final 8 ticks at kumakapit ang Indiana sa one-point lead, nagsalpak ng dalawang free throws si Mathurin 124-121. Naselyuhan ang panalo sa dalawa ring foul shots ni Brice Brown, nagsumite ng 11 points, 9 rebounds, 7 assists.

(Vladi Eduarte)