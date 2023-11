Kinastigo ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Education (DepEd) sa isyu ng pag-solicit umano ng pondo para sa mga gamit sa eskuwelahan sa pamamagitan ng Parents-Teachers Association (PTA).

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng DepEd, inilahad ni Tulfo na maraming mga magulang ang nagrereklamo sa kanya dahil sa pangongolekta umano sa mga paaralan na pinapasukan ng kanilang anak.

Ipinakita pa ng senador ang mahabang listahan ng mga natanggap umano niyang reklamo mula sa mga magulang laban sa pangongolekta ng pondo sa eskuwelahan.

Batay sa mga sumbong na nakarating umano kay Tulfo mula sa mga magulang sa iba’t ibang paaralan sa bansa, sapilitan na kinokolektahan sila para pambili ng mga gamit tulad ng electric fan at iba pang gamit.

Iginiit ng senador na mayroon namang pondo para sa mga school supply at iba pang kailangan na kagamitan sa ilalim ng Maintenance and Other Operating Expenses.

Samantala, nanindigan ang pamunuan ng DepEd na mananagot ang mga paaralan na nagso-solicit para sa mga school supply at gamit sa pamamagitan ng PTA.

Ayon kay DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Poa, mayroong ‘no collection policy’ sa lahat ng paaralan sa bansa.

Maaaring magsampa aniya ng reklamo sa DepEd kapag nakaramdam ang PTA ng pang-aabuso mula sa kanilang paaralan.

“Kung ginagamit po ang mga PTA para ma-circumvent `yung ating `no collection policy’, kami naman po ay bukas at tumatanggap ng complaints,” ayon kay Poa.

Dagdag pa nito, hindi makakaapekto sa grado ng bawat mag-aaral kung hindi nagbigay ng share ang kanilang magulang sa PTA dahil hindi pinapayagan ng DepEd ang mangolekta ng ambagan.

Sinabi pa ni Poa na hindi puwedeng pumasok o makialam ang DepEd sa PTA dahil mayroon silang rules and guidelines, pero puwedeng mag-imbestiga ang kagawaran kung may nagaganap na solicitation. (Vick Aquino)