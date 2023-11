Asahan na ang mabilis at magaan na byahe matapos ianunsyo ng MPCALA Holdings Inc. (MHI), ang concessionaire para sa Cavite Laguna Expressway (CALAX), ang pagbubukas ng Silang (Aguinaldo) interchange.

Tiyak nang mapabubuti at magiging maginhawa ang biyahe ng mga motorista sa buong rehiyon sa pagbubukas ng 3.9-kilometro, 2×2 lane subsection ng expressway.

Bandang alas-12:00 ng madaling kahapon, Miyerkules, Nobyembre 8, 2023, sinimulan na itong buksan sa motorista, saan walang putol na makakapag-navigate sa bagong subsection nang walang bayad hanggang hindi pa lumalabas ang abiso.

Ang mga motorista ay sisingilin lamang hanggang Silang East Interchange toll fee na patungong CALAX.

“Kami ay nasasabik tungkol sa pagpapalawak ng CALAX na ito, na hindi lamang magpapagaan ng buhay para sa aming mga motorista kungdi pati na rin pagpapalakaa ng lokal na ekonomiya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at mas maginhawang ruta patungo sa mga sikat na destinasyon sa Cavite, lumilikha kami ng mga pagkakataon para umunlad ang mga negosyo at para sa mga pamilya na sulitin ang kanilang oras sama-sama,” pahayag ni Raul Ignacio, Presidente at General Manager ng MHI.

Ang Silang (Aguinaldo) Interchange ay gaganap ng malaking papel sa pag-decongest ng pinaka-abalang highway sa Cavite, na nag-aalok ng mas mabilis na ruta patungo sa mga umuusbong na destinasyon ng turismo ng bayan ng Silang at Tagaytay City.

Ito ay inaasahan na magsilbi sa karagdagang 5,000 pang-araw-araw na motorista, na nagbibigay sa kanila ng maginhawang access sa makulay na mga lugar.

Ang pinakahuling pag-unlad na ito ay nag-uugnay sa CALAX sa Aguinaldo Highway sa Silang, na lalong nagpapahusay sa accessibility nito at pagpapalawak ng mga benepisyo ng maginhawang paglalakbay sa lokal na komunidad at higit pa.

Sa hinaharap, lalawak pa ang CALAX sa kabuuang 45 kilometro sa 2024 at magtatampok ng walong interchanges: Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa-Tagaytay Road, Silang East, Silang (Aguinaldo), Governor’s Drive, Open Canal, at Kawit Interchange. Ang CALAX ay sa kalaunan ay magkokonekta sa Manila-Cavite Expressway (CAVITEX) sa Kawit, na sumasaklaw mula Mamplasan Rotonda hanggang Silang East Interchange.

Ang MPTC ay ang nangungunang imprastraktura at solusyon sa mobility provider sa Pilipinas.

Ito ay ang toll road development arm ng Metro Pacific Investments Corporation (MPIC).

Bukod sa CALAX at CAVITEX, hawak din ng MPTC ang mga karapatan sa konsesyon para sa North Luzon Expressway (NLEX), NLEX Connector Road, SubicClark-Tarlac Expressway (SCTEX), at Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) sa Cebu.( Betchai Julian)