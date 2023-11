Ruru, Kylie ninakawan ng eksena sina Kim, Paulo, Kaila, JM

Hindi na solo ng ‘Linlang’ ang pabidang dramatic scenes ng mga bidang sina Kim Chiu, Kaila Estrada, Paulo Avelino, at JM de Guzman dahil pinag-uusapan ngayon sa X ang death scene ni Kylie Padilla at ang highly emotional acting scene ng bidang si Ruru Madrid sa seryeng ‘Black Rider’.

Pinakukulo ng iba’t ibang fan accounts ng Kapuso at ng dalawang stars ang pag-share sa social media ng nasabing eksena kung saan makikita ang karumal-dumal na pagpatay sa karakter ni Kylie at ang matinding emosyon ng karakter naman ni Ruru.

Puring-puri ito ng mga fan, na ang marami ay minumura ang dalawang aktor sa husay umarte ng mga ito.

Kaya naman abot-abot ang pasasalamat ni Ruru kay Kylie matapos nitong ibahagi sa kanyang post sa X ang experience nang kunan ang nasabing eksena.

“We shot the death scene twice nyahaha. Two versions both equally gruesome just different attacks. The one aired was the second version but may I say Ruru performed exceptionally both.”

Nag-comment si Ruru nang i-repost niya ang kuwentong ito ni Kylie.

“Ang husay husay mo kumander! Salamat ng marami Ky! You know naman kung gaano ako ka happy na makasama ka ulit sa isang proyekto. Thank You.”

Iginiit ni Kylie sa comment nito sa Kapuso action star na ang galing din nito.

“Ikaw din pero seryoso galing mo Ru.”

Mapapanood din sa post ng Kapuso fan at ng iba pang fanatics ang video ng pag-comfort ng huli sa una habang kinunan ang morgue scene.

Asahan ang bakbakan ng mga eksena sa socmed ng ‘Linlang’ at ‘Black Rider’ para ibida ang kanilang mga galing. (Rey Pumaloy)