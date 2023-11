Naniniwala si Philippine Statistics Authority (PSA) Undersecretary Dennis Mapa na pababa na ang presyo ng bigas.

Ito’y matapos bumaba ng 2% ang presyo ng regular milled rice nitong Oktubre sa P42.21 per kilo mula sa P43.05 noong Setyembre. Bumaba rin umano ang presyo ng well milled rice ng 2.1% sa P45.76 per kilo mula sa P46.75 noong Setyembre.

Kung ikukumpara naman ang presyo ng mga ito noong Oktubre 2022, nagmahal ang regular milled rice ng 20.1% dahil P35.16 per kilo lamang ito noon. Tumaas din ang presyo ng well milled rice ng 19.3% dahil P38.35 per kilo lamang ito noon.

Ang bigas ang may pinakamalaking ambag sa galaw ng inflation dahil 8.7% ang parte nito sa kabuuang inflation.

Naniniwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nanatiling banta pa rin ang bigas sa inflation. (Eileen Mencias)