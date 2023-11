Moira walang panama kay Sarah

Nagbubunyi ang popsters ni Sarah Geronimo sa social media dahil sa tagumpay niya sa katatapos na 36th Awit Awards nitong Huwebes ng gabi.

Si Sarah ang winner sa kategoryang Best Performance By A Female Recording Artist for ‘Dati-Dati’ at kinabog niya si Moira dela Torre na sinasabing mahigpit niyang kalaban.

Si Sarah din ang nagwagi sa puso ng publiko at binoto ng madlang pipol, siya ang nagwaging People’s Voice Favorite Female Artist.

Sayang lang at hindi personal na natanggap ng misis ni Matteo Guidicelli ang dalawang trophies nito, pero agad naman siyang nag-post sa kanyang social media account ng taos-pusong pasasalamat.

“Popsters!!! Maraming salamat sa inyo at congrats sa atin! Salamat Jin Chan!!

Salamat Awit awards para po sa karangalan na ito. Mabuhay ang OPM!” post ni Sarah sa kanyang X (dating Twitter) account.

Natalo man ng Popstar Royalty si Moira sa nabanggit na category, win naman ang huli sa Best Original Soundtrack Recording.

Nominated sa dalawang category ang singer-songwriter para sa kanta niyang ‘Kumpas’ na soundtrack ng seryeng ‘2 Good 2 Be True’ nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Congrats sa lahat ng winners ng Awit Awards 2023!