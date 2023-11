Binawi ng Senado ang pag-apruba sa panukalang budget ng Philippine Statistics Authority (PSA) para sa 2024 dahil sa isyu ng birth certificate na ginagamit ng mga dayuhan sa pagkuha ng passport.

Sa deliberasyon ng 2024 budget ng Department of Foreign Affairs (DFA) noong Huwebes ng gabi (Nobyembre 9), binanggit ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang nakarating na impormasyon sa Department of Justice kaugnay ng 10 dayuhan na may Philippine passport.

Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda, sponsor ng pondo ng DFA, na batay sa pahayag ng ahensiya, nadiskubreng nagpanggap ang mga dayuhan bilang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na PSA birth certificate kasama ang valid na government-issued ID cards at requirement sa passport application.

Dagdag pa ni Legarda, ang mga dayuhan ding ito ay nagpapanggap na mga person with disability (PWD) at sinasamahan ng kanilang diumano’y mga kamag-anak sa pagkuha ng pasaporte.

Aniya, iniimbestigahan ng DFA ang nasabing problema at magsasampa na rin ng kaso laban sa mga sangkot na dayuhan.

Dismayado naman si Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III sa PSA dahil sa kabila ng suporta niya para dagdagan ang pondo ng ahensiya upang palakasin ang information and communications technology nito ay nagagamit pa rin ito sa katiwalian.

“We are funding their ICT programs to make them more efficient supposed to be in detecting fraud or whatever…how come it has proven to be ineffective as far as this issue is concerned,” ani Pimentel. (Dindo Matining)