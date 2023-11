May banta kay Alden: Beauty nag-enjoy sa halikan

Hiyang-hiya sa simula si Beauty Gonzalez na magkuwento tungkol sa halikan nila ni Gabby Concepion.

Dalawa nga kasi ang karakter niya sa ‘Stolen Life’ na ang isa ay si Lucy na mahiyain, mabait, at ang isa ay si Farrah na maldita, at wild.

“Oh my gosh! I don’t kiss and tell, eh, pero if you insist, nag-enjoy ako pareho! Hahahaha!

“You know, Gabby si such a gentleman. I enjoy everything, ke si Lucy pa o Farrah. Gabby is such a gentleman, na 1 take o 2 takes lang, para hindi na paulit-ulit o awkward.

“And I really admire that of him. Masaya, and I enjoyed it a lot! I felt that I was taken good care of,” sabi ni Beauty.

Pero mas sino ba siya, si Farrah na wild o si Lucy na mabait?

“Well, depends on the time of the day! Hahahaha!” tawang-tawa na sabi ni Beauty.

Anyway, “Oh my gosh!” din ang reaksyon ni Beauty nang pag-usapan ang tungkol sa season 2 ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ nila ni Senator Bong Revilla.

“Yes, kakaiba kasi siya. Siya naman ang magseselos sa akin! ‘Yun ang dapat ninyong abangan, kung kani-kanino siya magseselos!” sabi ni Beauty.

Magseselos si Bong kay Alden Richards?

“Sana si Alden, hello! Ready ka na bang maposasan? Hahahaha!

“Gusto ko nang sabihin sa kanya, is that a pistol in your pocket, or just happy to see me?’ Hahahaha!” tawang-tawang na sabi ni Beauty.

Pero `yun nga, nanawagan na rin siya kay Alden.

“Hi Alden, I hope to see you in ‘Matigas na Pulis…’ Come on! I wanna say that line to you, ‘Is that a pistol in your pocket, or just happy to see me?’ Hahahaha!” tawang-tawa pa ring pahayag ni Beauty.

Well, abangan! (Dondon Sermino)