Mangingisda napurnada sa dinamita

SWAK sa kulungan ang isang mangingisda matapos itong maaktuhan, kasama ang dalawang menor de edad, na gumagamit ng dinamita habang nangingisda sa Cotabato City noong Huwebes.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10654 o An Act To Prevent, Deter and Euminate Illegal, unreported and unregulated fishing ang mangingisda na si Joharto Sulaiman Dawan ng Purok 4, Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City.

Nakaditine ito sa custodial facility ng Cotabato City Police habang nasa kustodiya naman ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang dalawang menor de edad na kasama ni Dawan.

Sa ulat, magkatuwang na nagpapatrolya ang mga tauhan ng Maguindanao/Cotabato Maritime Police Station at Philippine Coast Guard – Maguindanao nang maispatan nila sina Dawan na gumagamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang malapit sa Kalanganan 2 bandang alas-10:00 nang umaga.

Natagpuan sa motorized banca ng suspek ang mga pampasabog pati na ang mga isdang hinihinalang nahuli gamit ang dinamita.